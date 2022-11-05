Губернатор Костромской области выразил соболезнования семьям погибших при пожаре

Губернатор Костромской области Сергей Ситников ночью выезжал на место пожара в ночном клубе-кафе «Полигон» в Костроме. Как сообщается 5 ноября на портале региональных госорганов, глава области проконтролировал, как организованы работы и помощь людям.

«Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших. Семьям глава региона поручил оказать необходимую помощь», — отмечено в публикации.

Также губернатор заслушал доклады оперативных служб и дал поручения по необходимой организационной поддержке пострадавших.

Отмечается, что пять человек в результате пожара получили легкие травмы. Им оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях. В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что госпитализация пострадавшим не требуется.

Как сообщили ранее представители экстренных служб, количество погибших при пожаре в развлекательном центре в Костроме увеличилось до 15 человек. Сотрудники СУ СК России по Костромской области по факту гибели людей возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

По данным источников «Известий», перед ЧП в развлекательном центре произошла драка, в ходе потасовки один из посетителей запустил пиротехнику. Запущенная петарда и могла спровоцировать возгорание. Правоохранительные органы объявили мужчину в розыск.

Пожар начался ранее ночью в субботу на улице Никитская. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего на той же площади в здании обвалилась кровля. Сейчас открытое горение уже ликвидировано. В ликвидации огня было задействовано 50 человек и 20 единиц техники.