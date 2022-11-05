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В Углегорске ДНР совершено покушение на судью Верховного суда региона

МВД ДНР: в Углегорске совершено покушение на судью Верховного суда региона
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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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В Углегорске Донецкой Народной Республики (ДНР) совершено покушение на судью Верховного суда региона Александра Никулина. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) МВД республики.

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Он получил огнестрельные ранения. Сейчас судья находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь.

«Полицейские восстанавливают картину произошедшего. Приняты все меры к установлению и розыску подозреваемых в совершении преступления», — говорится в Telegram-канале ведомства.

12 октября покушение было совершено на заместителя главы администрации поселка Белозерки в Херсонской области Андрея Кошелева. По словам администрации региона, был совершен теракт путем подрыва. Врачи оказали Кошелеву помощь и отметили, что его жизни ничего не угрожает.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР И ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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