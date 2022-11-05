Один человек пострадал при взрыве бытового газа в жилом доме в Подмосковье

В подмосковном Сергиевом Посаде один человек пострадал при взрыве бытового газа. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в экстренных службах ТАСС.

Инцидент произошел в четырехэтажном строении на улице Мира. Последующего возгорания в квартире не произошло. Взрывом была выбита оконная рама, также обрушился балконный блок и межкомнатная перегородка в квартире.

«Пожарные по лестницам эвакуировали 35 человек, в том числе четверо детей», — заявили в экстренных службах.

16 октября в подмосковном Измайлово в Ленинском городском округе произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме. Возгорания не последовало. Пострадавших, а также разрушений межкомнатных и несущих перегородок нет.