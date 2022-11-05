Врачи назвали способы избежать обострения суставных заболеваний осенью

Тепло, лечебная физкультура и профилактика переохлаждения помогут избежать обострения заболеваний суставов, которые происходят в холодное время года. Об этом 5 ноября рассказали директор центра реабилитации МГМУ им. И.М. Сеченова Константин Терновой и врач-ортопед Андрей Литвиненко.

Сырая и холодная погода осенью могут спровоцировать боль в суставах и обострить заболевания опорно-двигательного аппарата: артроз, артрит, остеохондроз и различные воспаления мышц и сухожилий.

«Практически все заболевания опорно-двигательного аппарата так или иначе подвержены смене погоды, а осенью это связано с дополнительным переохлаждением, которое является провоцирующим фактором. В первую очередь стоит сказать об обострении заболеваний крупных суставов (коленные, тазобедренные, плечевые) и мелких суставов (межфаланговых суставов пальцев, кистей рук)», — пояснил ортопед Литвиненко в беседе с RT.

Он уточнил: практически все заболевания опорно-двигательного аппарата на определенной стадии могут обостряться осенью и весной, поэтому следует в эти периоды одеваться теплее и заниматься лечебной физкультурой. Его коллега Константин Терновой добавил, что поможет также теплая непромокаемая одежда, разогревающие мази, например, на основе ментола, что усилит приток крови к суставам.

«Если мы говорим о болезнях суставов, которые связаны с износом, то они могут появляться в возрасте от 40 лет. Если у вас были какие-то травмы в юном возрасте, то болезнь суставов начинается раньше», — сказал он.

В начале октября эндокринолог, эксперт компании SOLGAR, к.м.н. Надежда Фетисова рассказала, что пища не обеспечивает организм должным количеством витаминов и минералов, поэтому важно дополнительно их принимать. Она перечислила, какие добавки нужны для поддержания здоровья костей и суставов.

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