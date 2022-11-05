Число погибших при пожаре в развлекательном центре Костромы выросло до восьми
По данным «Известий», число погибших в развлекательном центре Костромы «Полигон», предварительно, выросло до восьми человек.
Прокуратура начала проверку после пожара.
«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Судя по базе данных СПАРК, последняя проверка МЧС в РЦ «Полигон» проводилась в 2019 году, плановая, нарушений не было.
Ранее сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших.
Возгорание произошло в ночь на 5 ноября на Никитской улице. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего на той же площади в здании обвалилась кровля.
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