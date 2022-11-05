Источники Reuters рассказали о просьбе РФ ослабить санкции против Россельхозбанка

Россия обратилась к странам Запада с просьбой ослабить санкции против Россельхозбанка. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В ходе переговоров по зерновой сделке, по данным агентства, Москва выступила за возобновление сотрудничества Россельхозбанка с банками-корреспондентами.

Российская сторона пояснила, что санкции против РФ усложняют процессы торговли зерном и удобрениями, а также логистику и обработку платежей. До введения рестрикций платежи за зерно и другие агропродукты из России обрабатывали международные банки и дочерние компании российских кредитных учреждений в Швейцарии. Россельхозбанк тогда не принимал участия в торговле продовольствием.

В материале Reuters не уточняется, какой ответ получила Россия от западных стран.

Днем ранее бизнес-сообщество, объединяющее 8896 компаний в Австрии, выступило за отмену антироссийских санкций. Организация направила письмо австрийскому правительству и экономической палате страны с призывом «предотвратить угрозы разрушения экономики и процветания».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 28 октября признал, что ФРГ несет издержки от антироссийских санкций. Он также заявил, что в нынешнее время необходимо иметь инструменты конфликта.

Президент России Владимир Путин в апреле сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже нанес удар по Западу. Везде растут цены, и инфляция зашкаливает.

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