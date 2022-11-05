Реклама
Прямой эфир
Армия
Военнослужащие РФ выдали более 4 т продуктов населению сирийской провинции Алеппо
Мир
Байден назвал Twitter извергающим ложь инструментом
Общество
Открытое горение в развлекательном центре Костромы ликвидировано
Мир
Советник президента США Салливан встретился с Зеленским в Киеве
Мир
В США назвали вступление Украины в НАТО красной линией для России
Общество
Россиянин получил в Абхазии пожизненный срок за торговлю наркотиками
Мир
В ДНР рассказали о наличии боевой подготовки в рядах ВСУ лишь у 10–20%
Общество
В Кронштадте представили отбитые у ВСУ трофейное оружие и технику
Политика
МИД РФ призвал обсуждать проблему сноса памятников на международных площадках
Общество
В результате пожара в развлекательном центре Костромы пострадали четыре человека
Мир
Антонов рассказал о сокращении персонала РФ в консульских учреждениях США
Армия
Старший лейтенант Галушкин со взводом уничтожил четыре РСЗО

Источники Reuters рассказали о просьбе РФ ослабить санкции против Россельхозбанка

Reuters: Россия попросила ослабить санкции против Россельхозбанка для экспорта зерна
0
Фото: ТАСС/Сорокин Донат
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия обратилась к странам Запада с просьбой ослабить санкции против Россельхозбанка. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Упрямо по курсу: почему страны ЕС готовы вредить себе
Власти продолжают вводить санкции, несмотря на серьезный ущерб для своих граждан

В ходе переговоров по зерновой сделке, по данным агентства, Москва выступила за возобновление сотрудничества Россельхозбанка с банками-корреспондентами.

Российская сторона пояснила, что санкции против РФ усложняют процессы торговли зерном и удобрениями, а также логистику и обработку платежей. До введения рестрикций платежи за зерно и другие агропродукты из России обрабатывали международные банки и дочерние компании российских кредитных учреждений в Швейцарии. Россельхозбанк тогда не принимал участия в торговле продовольствием.

В материале Reuters не уточняется, какой ответ получила Россия от западных стран.

Днем ранее бизнес-сообщество, объединяющее 8896 компаний в Австрии, выступило за отмену антироссийских санкций. Организация направила письмо австрийскому правительству и экономической палате страны с призывом «предотвратить угрозы разрушения экономики и процветания».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 28 октября признал, что ФРГ несет издержки от антироссийских санкций. Он также заявил, что в нынешнее время необходимо иметь инструменты конфликта.

Президент России Владимир Путин в апреле сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже нанес удар по Западу. Везде растут цены, и инфляция зашкаливает.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022