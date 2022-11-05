В Самаре задержали мужчину по подозрению в убийстве сотрудницы полиции

Неоднократно судимого жителя Самары заключили под стражу по подозрению в убийстве 30-летней сотрудницы полиции. Об этом сообщила пресс-служба СК СКР по Самарской области 4 ноября.

«В ходе проведения следственных действий, в том числе допроса и проверки показаний на месте, мужчина частично признал вину, пояснив, что в ходе ссоры нанес девушке удар ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшая от полученной травмы скончалась на месте», — говорится в публикации.

Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, жертвой стала инспектор по делам несовершеннолетних Ирина Я.

Фигуранту дела предъявлено обвинение в совершении преступления, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным «Известий», безработный мужчина встретил сотрудницу полиции на улице и решил с ней познакомиться. Получив от женщины отказ и пощечину, он достал нож и нанес удар в грудную клетку.



Тело женщины было обнаружено возле одного из домов, расположенных по улице 22 Партсъезда.