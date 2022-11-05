American Thinker назвал Байдена разлагающимся на глазах и призвал к его отставке

Надежды демократов сохранить за собой палату представителей и получить место в сенате тают на глазах, так что партийные лидеры задумываются о том, что отстранение президента США Джо Байдена от участия в предвыборной кампании скорее пойдет на пользу некоторым кандидатам, пишет Андреа Видбург в статье для American Thinker.

«Последние пару дней показали, что мозг Байдена разлагается, в то время как его тело продолжает жить. В микрофон в режиме реального времени он лжет, выдумывает свою собственную жизнь и извергает непонятную чушь», — начинает автор в статье от 2 ноября.

С едкой иронией Видбург констатирует, что найти в исполнении американского президента «бессвязной болтовни, которая заслуживала бы отдельного поста», уже невозможно. Автор делает вывод о том, что всё более очевидной становится неспособность Байден выступать на публике и приводит доказательства для применения 25-й поправки к Конституции США (определяет порядок осуществления полномочий президента при досрочном прекращении полномочий президента).

«Байден забывает, что Дебби Вассерман Шульц всегда была в палате представителей, а не в сенате, когда заявляет, что у него нет лучшего друга в сенате, чем она. Он признает, что инфляция (которую он вызвал) катастрофична. Он выкрикивает ложь о том, что его политика привела к сокращению дефицита бюджета, хотя даже CNN признает, что это не так. Байден путает войны в Ираке и на Украине и настаивает (снова) на том, что Бо, который погиб на американской земле, умер в Ираке», — перечисляет она.

Кроме того, Байден становится растерянным, пытаясь обсудить временные периоды и не может выявить разницу между XX и XXI веком и не способен повторить слово «инфраструктура», не увязнув в бессмысленном бормотании, продолжила автор. Она напомнила, как когда-то Дональда Трампа предлагали отстранить от должности в соответствии с 25-й поправкой, так как он осторожно спускался по скользкому пандусу или держал стакан воды в обеих руках.

«На картине Дориана Грея Оскар Уайльд представил крайне мерзкого человека, который тем не менее умудрялся выглядеть молодым, здоровым и красивым. Секрет заключался в портрете Дориана Грея, который был спрятан на чердаке и на котором были видны все признаки зла, возраста и разврата. Мне всегда интересно, есть ли где-нибудь в Делавэре чердак, где хранится портрет молодого и лишь в меру глупого и злого Джо Байдена. Я говорю это потому, что прогнивший, сломленный, коррумпированный до мозга костей Байден прямо на наших экранах — и якобы возглавляет нашу нацию», — резюмирует Видбург.

В своей речи во Флориде 1 ноября президент Байден сделал много ошибок, которые затмили всю идею его послания. Он выступал с предвыборной программой, в которой рассказывал об успехах закона о снижении инфляции, о потенциальных угрозах республиканцев отменить такие популярные программы, как социальное обеспечение. Но количество оговорок свели серьезность его послания к минимуму.

В Сети выступление американского лидера во Флориде окрестили «марафоном оговорок». Он заявил, что вступил в должность главы государства «этим летом», хотя на самом деле победил на президентских выборах в 2020 году. Затем напомнил аудитории, что однажды разговаривал с одним из открывателей гормона инсулина, хотя оба ученых, о которых он мог говорить, умерли еще до его рождения.

А 18 октября после вопроса журналиста во время выступления в Вашингтоне «завис» на несколько секунд.