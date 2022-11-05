Бывший советник Трампа рассказал о стоимости часа финансирования Украины

США выделяют около $2,5 млн в час на экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине. Об этом в пятницу, 4 ноября, заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.

«Мы оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на $18 млрд. Это большое число. Если представить его в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка $2,5 млн в час. Это деньги американских налогоплательщиков», — сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что финансирование выделяется без какой-либо подотчетности.

Также Келлог рассказал, что, согласно данным исследования Кильского института мировой экономики, Вашингтон выделяет Киеву в два раза больше денег, чем все страны Европы. Он призвал президента США Джо Байдена объяснить американцам, по какой причине и для чего это делается.

Ранее, 2 ноября, обозреватель Newsweek Алисса Блейкмор заявила, что продолжающаяся поддержка Украины поднимает три ярко-красных флага. По ее словам, вопросы в первую очередь вызывает тот факт, что американская сторона выделяет Киеву в два раза больше средств, нежели все страны и институты Европы.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Байдена 2 октября сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Того же американская сторона ожидает и от Евросоюза.

29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Украине скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. По ее словам, США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Западные страны начали активнее поставлять вооружение на Украину на фоне начавшейся специальной операции России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.

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