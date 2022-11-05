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Еврокомиссия назвала стратегической целью независимость ЕС от энергоресурсов РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Избавление Евросоюза (ЕС) от российских энергоресурсов является стратегической целью организации. Об этом заявила гендиректор Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен в пятницу, 4 ноября.

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Во время выступления в Атлантическом совете в США ей задали вопрос, вернется ли ЕС к энергетике из России после конфликта вокруг Украины.

«Это наша стратегическая цель (избавление от зависимости от российских энергоресурсов. — Ред.). Я думаю, что развитие событий подтвердило это направление», — приводит ее слова ТАСС.

Дитте Юль Йоргенсен добавила, что газохранилища ЕС заполнены на 95%.

Агентство «Синьхуа» 1 ноября указало на то, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза. Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, уже обращал внимание на то, что американцы продают Европе газ гораздо дороже.

В Die Welt предрекли ЕС зависимость от США при отсутствии газа из России. Так он указал, что долгосрочные поставки могут обеспечить только США.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что, несмотря на углубление энергетического кризиса, Европа остается зависимой от политики Вашингтона в отношении России. Такую ситуацию оценивали, как опасностью катастрофы не только для Запада, но и для всего мирового сообщества.

Страны Запада столкнулись с проблемами в энергосфере из-за санкционной политики в отношении России, которая предусматривает сокращение, а в перспективе и отказ от импорта российских энергоресурсов. Как итог в ЕС растут цены на электричество и отопление.

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