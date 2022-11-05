Антонов сообщил об отсутствии предложений США организовать встречу Путина и Байдена

Соединенные Штаты Америки не предлагали организовать встречу президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе рабочей поездки в Калифорнию.

«Каких-либо конкретных предложений на сей счет нам не поступало», — передает ТАСС ответ Антонова на вопрос журналистов о возможных предложениях американской стороны организовать встречу лидеров двух стран.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 25 октября заявила, что Джо Байден все еще не намерен первым начинать возможный диалог с Владимиром Путиным. Встреча президентов могла бы состояться на предстоящем саммите G20, который пройдет в Индонезии, на острове Бали, 15–16 ноября.

11 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва рассмотрит предложение о встрече Путина и Байдена на саммите G20, если оно поступит от американской стороны. Лавров подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывается от встреч и готова рассматривать предложения о диалоге.

Ранее, 6 октября, Байден заявил, что допускает возможность встречи с российским лидером на саммите или АТЭС, однако уже 12 октября назвал возможный личный диалог с Путиным бессмысленным.