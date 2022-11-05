Россия назвала ракетные пуски КНДР следствием военной активности США

Недальновидная военная активность США является причиной ракетных запусков КНДР в Японском море. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, выступая в пятницу, 4 ноября, на заседании Совета Безопасности ООН по КНДР.

«В конце сентября в Японском море прошли учения США, Республики Корея и Японии с участием ядерного ракетоносца и отработкой поражения критически важных объектов на территории КНДР. На уровне руководства этих стран ведутся безответственные разговоры о размещении на Корейском полуострове и в регионе американских средств сдерживания, включая ядерные», — приводятся ее слова пресс-службой постпредства.

Она добавила, что США начали более навязчиво продвигать свою одностороннюю доктрину безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая «создает новые риски» для находящихся в нем стран. Американцы, по мнению Евстигнеевой, своими действиями пытаются разделить их по принципу «кто не с нами, тот против нас».

«Частью этой деятельности является формирование новых военных блоков, таких как объединение США, Великобритании и Австралии, что вызывает серьезные сомнения в добрых намерениях этих государств, в том числе со стороны Пхеньяна, и не содействует налаживанию диалога», — сказала зампостпреда РФ.

Дипломат напомнила, что еще в августе началась масштабная военно-тренировочная деятельность США, а 31 октября между американскими и южнокорейскими военными стартовали учения с привлечением около 240 современных боевых самолетов. Она добавила, что всё это является «репетицией нанесения массированного удара по территории КНДР».



3 ноября глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Южной Кореи Чжон Соп заявили, что любая ядерная атака Северной Кореи, направленная против США и их союзников, приведет к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как отмечается в заявлении, министры договорились усиливать союзные оборонные мощности, а также обмен информацией и консультации для «ответа на возрастающие ядерные и ракетные угрозы» со стороны КНДР.

Тогда же Остин заявил об усилении подготовки отражения ядерных угроз Северной Кореи. Он предупредил о возвращении США и Южной Кореи к крупномасштабным учениям для усиления комплексных мер сдерживания.

Северная Корея 1 ноября предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США. Первые за пять лет крупные совместные военно-воздушные учения стран под названием Vigilant Storm начались 31 октября.