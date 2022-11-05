Пленные десантники ВСУ рассказали о неопытных командирах в бою

Украинские военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен после очередной безуспешной атаки, рассказали, как попали на фронт и каким его увидели за несколько дней своей боевой работы. Их рассказ приводит Минобороны 5 ноября.

Старший водитель-механик БМП Михаил Киселевич был юристом, но уволился. На улице получил повестку, явился, куда сказали. Началась учеба, учили ездить на боевой машине пехоты, потом — фронт.

«Мы должны были дойти до какого-то села, Чернопоповка, кажется, и окопаться возле него. Мы не дошли. Наши пошли на штурм, а мы остались как резервное БМП», — вспоминает Киселевич.

Оставшись в первом бою в резерве украинские военные получили команду выдвинуться на своей БПМ вперед и забрать раненых, так как в штурмовых группах ВСУ, идущих первыми, было большое количество раненых и убитых.

Но в ходе боя российские подразделения окружили личный состав ВСУ и взяли их в плен. Киселевич получил ранения ног.

Пленные украинские военнослужащие отметили плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, а также отсутствие старшего офицерского состава на передовой. А те командиры, которые ими руководили в боевых условиях, не имели опыта и были призваны по мобилизации.

«Скорее всего, офицеры неграмотные. Высоких офицеров там почти не было, только младший офицерский состав. Самый старший там был, по-моему, старший лейтенант», — предположил Михаил причины хаоса на в рядах ВСУ.

Он добавил, что получил ранение двух ног, и сначала его перевязывали российские военные, потом медики во встречающихся по дороге поселениях.

«Ну, лучше, но... ранение первый раз, я не знаю, нормально вроде», — сказал он о своем состоянии.

По словам Киселевича, командиром у него был такой же, как он, мобилизованный с позывным «Британец». Тот рассказывал, что проходил обучение в Великобритании, но, якобы, не очень-то они там и учились — копали блиндажи в вулканической породе. С его слов, у «Британца» был небольшой боевой опыт, но воевать он не хотел, ему было страшно и он хотел бы сбежать от всего происходящего. Ступор от ужаса произошел и у коллеги Киселевича — водителя другой БМП, которого Михаил заменил.

С такими же задачами, как у Киселевича пытался справиться пленный военнослужащий ВСУ Максим Гавриленко, которого мобилизовали в конце августа и 40 дней обучали вести военные действия. Он так же остался в резервной БМП, чтобы вывозить с поля боя раненых и убитых.

«Потому что все в нашем отделении зеленые, молодые, только прибывшие. После двух часов боя пошла команда «вывоз 200-х и 300-х». Мы приехали, а команда поменялась. Нашему отделению поставлена задача зачистить участок. Восемь человек с новым командиром пошли зачищать и нарвались на ваших ребят», — рассказал Гавриленко.

По его словам, когда БМП окружили российские военные и почти все сослуживцы были ранены или убиты, он не знал, как быть — воевать до конца и потерять всех или сдаться. В итоге выбрали второе, чтобы сохранить жизнь раненым. Командиры ничего не могли предложить альтернативой, так как среди них — такие же недавно мобилизованные ребята.

Ранее военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян, оказавшийся в плену у военных Луганской Народной Республики (ЛНР), рассказал, что украинское командование не заботит количество потерь среди личного состава, а число погибших скрывают от рядовых и обычных граждан.

5 ноября подполковник народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский сообщил, что примерно 10–20% личного состава ВСУ прошли полноценный курс боевой подготовки и слаживания. Остальные, по его словам, выполняют роль пушечного мяса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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