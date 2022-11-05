В Кронштадте представили отбитые у ВСУ трофейное оружие и технику

В Кронштадте на выставке представили трофейное оружие, военную технику и обмундирование, отбитые у украинских боевиков в ходе проведения специальной военной операции. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщила администрация Санкт-Петербурга на официальном сайте.

Экспонатами выставки в парке «Патриот» являются образцы западного вооружения, сбитые беспилотники противника, а также националистические книги, найденные на брошенных боевиками позициях.

«Сегодня на выставке в Кронштадте вы увидите то, чем пытаются раздробить русский народ, но это невозможно, ведь мы едины. Отмечу, что выставка передвижная, это значит, что увидеть экспонаты смогут не только жители Кронштадта, но и в других районах Петербурга. Особенно важно, чтобы выставку увидело наше подрастающее поколение — молодежь и школьники», — сказал врио главы администрации Кронштадтского района Андрей Кононов во время открытия выставки.

Доставку трофейных образцов вооружения и техники в доковое адмиралтейство Кронштадта организовали военнослужащие Западного военного округа (ЗВО). Сотрудники парка «Патриот» отбирали экспонаты в ходе нескольких служебных командировок гуманитарного характера в район СВО.

Выставка будет открыта для посещения 5 и 6 ноября. На сайте администрации города отмечается, что она станет частью большого проекта «Улица героев специальной военной операции», в рамках которого на территории парка «Патриот» будет организована более обширная выставка трофейной техники.

«Первый экспонат уже есть — это натовский бронетранспортер «Буцефал», демилитаризованный российскими военными на Украине», — сказано в сообщении администрации.

Ранее, 27 сентября, Минобороны сообщало, что российские десантники захватили украинскую трофейную бронетехнику в ходе ликвидации подразделений националистов. В числе трофеев — бронетранспортер украинского производства, дооборудованный иностранной зенитной установкой (БТР-ЗУ), и переданная странами Балтии боевая машина пехоты (БМП-2).

Президент России Владимир Путин 20 сентября заявил, что изучение захваченной на Украине военной техники, в том числе натовского образца, помогает в дальнейшем совершенствовать вооружение российского производства. При этом российский лидер отметил, что отечественное оружие не уступает в противостоянии западному.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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