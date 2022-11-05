Россиянин получил в Абхазии пожизненный срок за торговлю наркотиками

Российский гражданин — уроженец Таджикистана приговорен Сухумским городским судом к пожизненному тюремному заключению за торговлю наркотиками в особо крупном размере. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба генпрокуратуры Абхазии.

«Буриев С.С. признан виновным в том, что за денежное вознаграждение, распространял наркотическое вещество путем «тайных закладок», три из которых весом более 11 г сделал в районе Абхазского государственного университета. Буриев в ходе судебного следствия вину в предъявленном обвинении не признал, хотя в ходе предварительного следствия активно сотрудничал со следствием и показывал на места сделанных им тайных закладок», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Буриев обвинен в преступлении против здоровья населения и общественной нравственности. У него было обнаружено 50,1 г мефедрона.

«Буриев С.С. приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Позиция участвующего представителя генеральной прокуратуры Республики Абхазия была аналогичной», — резюмировали в генпрокуратуре.

Всего на территории Абхазии находится трое человек, пожизненно осужденных за распространение наркотиков в особо крупных размерах.

В сентябре Сухумский городской суд приговорил гражданку России Ларису Копьеву к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. Отбывать наказание Копьева будет в колонии общего режима. Помимо тюремного заключения, ей также был назначен штраф в размере 600 тыс. рублей.