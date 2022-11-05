Реклама
Прямой эфир
Армия
Военнослужащие РФ выдали более 4 т продуктов населению сирийской провинции Алеппо
Мир
Байден заявил о проблемах с поставками ракет Javelin Украине из-за нехватки чипов
Мир
CNN сообщил об отключении 1300 терминалов Starlink на Украине
Мир
Советник президента США Салливан встретился с Зеленским в Киеве
Мир
В США назвали вступление Украины в НАТО красной линией для России
Общество
Россиянин получил в Абхазии пожизненный срок за торговлю наркотиками
Мир
В ДНР рассказали о наличии боевой подготовки в рядах ВСУ лишь у 10–20%
Общество
Путин посмертно наградил орденами Мужества убитого замглавы Бердянска и его жену
Политика
МИД РФ призвал обсуждать проблему сноса памятников на международных площадках
Общество
В результате пожара в кафе Костромы пострадали четыре человека
Мир
Антонов рассказал о сокращении персонала РФ в консульских учреждениях США
Армия
Старший лейтенант Галушкин со взводом уничтожил четыре РСЗО
Сюжет:

В ДНР рассказали о наличии боевой подготовки в рядах ВСУ лишь у 10–20%

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Примерно 10–20% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли полноценный курс боевой подготовки и слаживания. Об этом сообщил подполковник народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский в субботу, 5 ноября.

Ценой жизней: Путин рассказал о потерях украинских вооруженных формирований
Киев полагается на количество мобилизованных и долго так продолжаться не может, подчеркивают военные эксперты

«Подавляющее большинство, конечно, просто личный состав, который исполняет роль пушечного мяса. Но он вполне в состоянии заполнять какие-то траншеи, линию фронта, вести наблюдение и оказывать какое-то незначительное сопротивление при наступлении. Понятно, что все эти люди просто погибнут при продвижении линии фронта. Они в состоянии оповестить о продвижении наших сил с тем, чтобы подтягивать резервы, которые уже действительно что-то в состоянии сделать», — сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, Украину готовили к противостоянию с РФ не для победы, идея же заключалась в попытке «нанести России максимально возможный ущерб Украиной как инструментом».

«И для этого там проводили массу программ, вкладывали большие деньги и пытались подготовить армию уже по натовским стандартам. Получился такой гибрид, основным достоинством которого является неплохая укомплектованность в плане численности личного состава. Сейчас уже понятно, что уровень обученности и укомплектованности личного состава существенно лучше, чем тот, который был по состоянию на 2014 год, с этим никто не спорит», — резюмировал он.

Ранее, 1 ноября, пленные украинские националисты рассказали о слабом уровне подготовке украинских мобилизованных, а также о неорганизованности в рядах ВСУ. Также они указали на большие потери, слабую подготовку специалистов, отсутствие ожидаемого подкрепления, когда оно было необходимо и отказ украинской стороны забирать своих погибших военных с поля боя.

30 октября пленный боевик рассказал о провалившемся наступлении украинских сил в Херсонской области. Он отметил, что связи с командирами не было. После того как танк был подбит, российские военные предложили им сдаться, а раненым оказали медпомощь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022