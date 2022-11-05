В ДНР рассказали о наличии боевой подготовки в рядах ВСУ лишь у 10–20%

Примерно 10–20% личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли полноценный курс боевой подготовки и слаживания. Об этом сообщил подполковник народной милиции (НМ), депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский в субботу, 5 ноября.

«Подавляющее большинство, конечно, просто личный состав, который исполняет роль пушечного мяса. Но он вполне в состоянии заполнять какие-то траншеи, линию фронта, вести наблюдение и оказывать какое-то незначительное сопротивление при наступлении. Понятно, что все эти люди просто погибнут при продвижении линии фронта. Они в состоянии оповестить о продвижении наших сил с тем, чтобы подтягивать резервы, которые уже действительно что-то в состоянии сделать», — сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, Украину готовили к противостоянию с РФ не для победы, идея же заключалась в попытке «нанести России максимально возможный ущерб Украиной как инструментом».

«И для этого там проводили массу программ, вкладывали большие деньги и пытались подготовить армию уже по натовским стандартам. Получился такой гибрид, основным достоинством которого является неплохая укомплектованность в плане численности личного состава. Сейчас уже понятно, что уровень обученности и укомплектованности личного состава существенно лучше, чем тот, который был по состоянию на 2014 год, с этим никто не спорит», — резюмировал он.

Ранее, 1 ноября, пленные украинские националисты рассказали о слабом уровне подготовке украинских мобилизованных, а также о неорганизованности в рядах ВСУ. Также они указали на большие потери, слабую подготовку специалистов, отсутствие ожидаемого подкрепления, когда оно было необходимо и отказ украинской стороны забирать своих погибших военных с поля боя.

30 октября пленный боевик рассказал о провалившемся наступлении украинских сил в Херсонской области. Он отметил, что связи с командирами не было. После того как танк был подбит, российские военные предложили им сдаться, а раненым оказали медпомощь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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