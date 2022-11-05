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Grayzone заявил о создании «террористической армии» британской разведкой и СБУ

Портал Grayzone: британская разведка и СБУ создают «террористическую армию» для атак в Крыму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Разведка Великобритании со службой безопасности Украины (СБУ) заключили соглашение о создании украинской «партизанской террористической армии». Об этом 3 ноября сообщил портал Grayzone со ссылкой на секретные документы.

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«Grayzone получил секретные документы, в которых описывается, как сотрудники британской военной разведки подписали соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы создать и обучить секретную украинскую партизанскую террористическую армию», — сказано в сообщении.

Автор материала добавляет, что, согласно планам СБУ и британской разведки, тайная армия должна будет осуществлять разведывательные и диверсионные операции в Крыму под руководством СБУ.

К финансированию террористического формирования, по данным Grayzone, привлечен украинский олигарх, имеющий политическое влияние на Украине. Обучением боевиков будет заниматься частная военная компания Prevail Partners, основанная бывшими военными спецназа.

Боевые тренировки партизанской армии планируется проводить на территории Греции и Польши, хотя ранее предполагалось, что украинцы будут обучаться во Львовской области на Украине.

Ранее, 12 октября, портал Grayzone сообщал, что сотрудники разведки Великобритании еще весной 2022 года разработали план по уничтожению Крымского моста. Как сообщает портал, уничтожить мост планировалось с помощью ударов крылатыми ракетами по опорам центральной арки моста или подрыва мин, установленных на опоры водолазами либо подводными беспилотниками.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. В результате движение по автомобильной и железнодорожной части сооружения было ограничено.

В посольстве России в Лондоне 30 октября заявили, что теракты в Севастополе свидетельствуют о вовлеченности спецслужб Великобритании в конфликт на Украине. В дипмиссии подчеркнули, что ответственность за произошедший срыв зерновой сделки несут Киев и его «западные кураторы».

29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Тогда официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что атака осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины.

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