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Пользователи Twitter раскритиковали канцлера Германии Шольца за слова о Путине

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В Twitter немецкие пользователи раскритиковали 4 ноября канцлера Германии Олафа Шольца за пост, в котором он обвиняет президента РФ Владимира Путина в «нарушении глобального мирового порядка».

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Канцлер сделал публикацию по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, где он призвал Китай «оказать влияние на Россию», чтобы противостоять ей в конфликте на Украине.

«Вы устанавливаете мир во всем мире, поставляя всё больше и больше оружия для Украины. Вперед к Третьей мировой войне. Нужно, наконец, изменить свое отношение к переговорам», — заявил пользователь Fischer69053465.

TomasSexto назвал Шольца «позором Германии» и посоветовал никогда не возвращаться, потому что он «здесь больше не нужен».

«А как насчет красной линии, не позволяющей НАТО продвигаться на восток к границе с Россией?» — говорится в комментарии omgmrtea.

Ранее, 31 октября, газета Bild писала, что более половины жителей Германии считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства. Как показали результаты опроса, 24% немцев убеждены, что Шольц «совершенно не справляется с актуальными вызовами», еще 31% участников опроса полагают, что канцлер «скорее не справляется» со своими задачами, и только 37% считают, что у него «всё получается».

27 сентября сообщалось, что порядка половины граждан Германии уверены, что Олаф Шольц не подходит для роли канцлера ФРГ. Вместе с этим 38% заявили, что Шольц подходит на эту должность.

До этого, 21 августа, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного Insa, сообщила, что более 60% жителей Германии недовольны деятельностью Шольца и правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, партия «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия. Социологи пришли к выводу, что Шольц занял бы третье место с 18% голосов, если бы выборы канцлера ФРГ проводились сейчас.

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