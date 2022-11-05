США отправили на Украину восемь комплексов NASAMS

США отправили на Украину восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщил помощник американского министра обороны по космической политике Джон Пламб.

«Что касается комплексов NASAMS для Киева, то я думаю, что на подходе порядка восьми систем. Я не знаю точно, где они сейчас находятся в цепочке поставок, но они уже в пути. И я думаю, что это важно», — цитирует заявление политика Oop Stop.

Как уточняет UrduPoint, доставка первых двух ЗРК ожидается в конце ноября. При этом время поставки дополнительных шести единиц не уточняется.

Ранее этим же днем Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи киевскому режиму на $400 млн. В него входят модернизированные танки Т-72, 250 бронетранспортеров M1117, 1,1 тыс. разведывательно-ударных дронов Phoenix Ghost, 40 бронекатеров речного класса и модернизированные противовоздушные системы (ПВО) Hawk.

Первые поставки NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) украинской стороне от США датируются 1 июля. Ракетные системы представляют собой комплекс средней дальности, разработанный в 1990-е годы норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace совместно с Raytheon.

Оружие модернизировали дважды, последний раз — в 2019 году. Обновленный образец рассчитан на применение новых ракет с увеличенной дальностью стрельбы AMRAAM-ER, а также ракет меньшей дальности AIX-9X-2 Sidewinder. Показатель по дальности с новой ракетой AMRAAM-ER+ в теории может достигать 80–100 км. Примечательно, что США не уточняют, какой именно комплекс будет передан Украине. Как предполагается, это будет NASAMS-2, который был принят на вооружение в 2006 году.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных.

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