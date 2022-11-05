Синоптики предупредили о гололедице в Московском регионе 5 ноября

Облачная погода с прояснениями, по области местами гололедица и до 3 градусов выше нуля ожидают жителей Московского региона в субботу, 5 ноября. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла, ночью ожидается понижение до -3 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают до 4 градусов выше нуля в дневное время суток и до -5 градусов — в ночное.

Ожидается ветер переменного направления со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 3 ноября сообщил, что на следующей неделе жителей Москвы ожидает небольшое повышение температуры на 2–3 градуса. Так, днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов, а ночью температура упадет до нулевой отметки.

Ранее, 3 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал комфортную погоду в столичном регионе на выходных. При этом он указал, что рассчитывать на солнечную и теплую погоду не стоит, а в отдельных районах города и по области возможен снег.