Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский обозреватель упрекнул ЕС в сокрытии реальных затрат на Украину
Мир
Байден заявил о проблемах с поставками ракет Javelin Украине из-за нехватки чипов
Мир
CNN сообщил об отключении 1300 терминалов Starlink на Украине
Мир
Советник президента США Салливан встретился с Зеленским в Киеве
Мир
В США назвали вступление Украины в НАТО красной линией для России
Экономика
Nike заработал в Москве под новым названием NSP
Мир
Эрдоган рассказал о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Общество
Путин посмертно наградил орденами Мужества убитого замглавы Бердянска и его жену
Общество
Расписание поездов «Таврия» изменилось из-за ремонта на Крымском мосту
Мир
Экс-советник ЦРУ заявил о намеренно запущенной лжи о России в американских СМИ
Мир
Антонов рассказал о сокращении персонала РФ в консульских учреждениях США
Армия
Старший лейтенант Галушкин со взводом уничтожил четыре РСЗО
Сюжет:

Синоптики предупредили о гололедице в Московском регионе 5 ноября

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачная погода с прояснениями, по области местами гололедица и до 3 градусов выше нуля ожидают жителей Московского региона в субботу, 5 ноября. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Комиссар мигрень: почему осенью болит голова
Врачи рассказали, какие недуги обостряются в межсезонье

Днем в Москве температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла, ночью ожидается понижение до -3 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают до 4 градусов выше нуля в дневное время суток и до -5 градусов — в ночное.

Ожидается ветер переменного направления со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 3 ноября сообщил, что на следующей неделе жителей Москвы ожидает небольшое повышение температуры на 2–3 градуса. Так, днем столбики термометров поднимутся до +6 градусов, а ночью температура упадет до нулевой отметки.

Ранее, 3 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал комфортную погоду в столичном регионе на выходных. При этом он указал, что рассчитывать на солнечную и теплую погоду не стоит, а в отдельных районах города и по области возможен снег.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022