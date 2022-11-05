CNN: на Украине отключились 1,3 тыс. терминалов Starlink из-за проблем с финансированием

На Украине прекратили работу 1,3 тыс. терминалов Starlink из-за финансовых трудностей. Об этом 4 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отключение терминалов, по данным одного из источников CNN, является «огромной проблемой» для украинских боевиков, так как аппараты обеспечивали националистов связью, что улучшало их позиции на поле боя. При этом собеседник телеканала не назвал общее количество терминалов Starlink на территории страны.

1 ноября пресс-секретарь военного ведомства США генерал ВВС Патрик Райдер сообщал, что Пентагон обсуждает обеспечение Украины спутниковой связью, в том числе с компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX. Тогда ведомство было не готово объявить о каких-либо заключенных сделках.

Владелец и основатель SpaceX Илон Маск 24 октября заявил, что системы спутниковой связи Starlink будут работать на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона.

13 октября SpaceX заявила, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink. Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Маск сообщал о работе Starlink на Украине еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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