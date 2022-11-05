Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский обозреватель упрекнул ЕС в сокрытии реальных затрат на Украину
Мир
Байден заявил о проблемах с поставками ракет Javelin Украине из-за нехватки чипов
Мир
CNN сообщил об отключении 1300 терминалов Starlink на Украине
Мир
Советник президента США Салливан встретился с Зеленским в Киеве
Мир
В США назвали вступление Украины в НАТО красной линией для России
Экономика
Nike заработал в Москве под новым названием NSP
Мир
Эрдоган рассказал о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Общество
Путин посмертно наградил орденами Мужества убитого замглавы Бердянска и его жену
Общество
Расписание поездов «Таврия» изменилось из-за ремонта на Крымском мосту
Мир
Экс-советник ЦРУ заявил о намеренно запущенной лжи о России в американских СМИ
Мир
Антонов рассказал о сокращении персонала РФ в консульских учреждениях США
Армия
Старший лейтенант Галушкин со взводом уничтожил четыре РСЗО
Сюжет:

CNN: на Украине отключились 1,3 тыс. терминалов Starlink из-за проблем с финансированием

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди украинских боевиков появилась обеспокоенность из-за перебоев в работе 1,3 тыс. терминалов Starlink компании SpaceX в связи с отсутствием финансирования. Об этом сообщил телеканал CNN в пятницу, 4 ноября, со ссылкой на источники.

Скинуть Маска: российские ученые нашли уязвимости в системе Starlink
Почему работа самарских специалистов привлекла внимание американских инженеров

По информации издания, перебои в работе начали появляться с 24 октября, что стало «огромной проблемой» для националистов. Из-за этого на Украине опасаются, что могут потерять доступ к важному интернет-сервису.

Сообщается, что Украина платила SpaceX за работу Starlink $2,5 тыс. ежемесячно за каждый терминал, в результате чего сумма к сентябрю составила почти $20 млн. Источник добавил, что украинская сторона просто не смогла позволить себе оплатить систему.

До этого, 13 октября, компания SpaceX заявляла, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Позже, 15 октября, Маск заявил, что всё-таки продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink на Украине. После этого бизнесмен сообщил, что компания отозвала запрос к министерству обороны США.

24 октября владелец и основатель SpaceX подтвердил, что системы спутниковой связи Starlink будут работать на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона.

По словам военного эксперта Игоря Никулина, на Маска было оказано давление в Белом доме по вопросу финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, поэтому он изменил свое решение.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022