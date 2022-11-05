CNN: на Украине отключились 1,3 тыс. терминалов Starlink из-за проблем с финансированием

Среди украинских боевиков появилась обеспокоенность из-за перебоев в работе 1,3 тыс. терминалов Starlink компании SpaceX в связи с отсутствием финансирования. Об этом сообщил телеканал CNN в пятницу, 4 ноября, со ссылкой на источники.

По информации издания, перебои в работе начали появляться с 24 октября, что стало «огромной проблемой» для националистов. Из-за этого на Украине опасаются, что могут потерять доступ к важному интернет-сервису.

Сообщается, что Украина платила SpaceX за работу Starlink $2,5 тыс. ежемесячно за каждый терминал, в результате чего сумма к сентябрю составила почти $20 млн. Источник добавил, что украинская сторона просто не смогла позволить себе оплатить систему.

До этого, 13 октября, компания SpaceX заявляла, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Позже, 15 октября, Маск заявил, что всё-таки продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink на Украине. После этого бизнесмен сообщил, что компания отозвала запрос к министерству обороны США.

24 октября владелец и основатель SpaceX подтвердил, что системы спутниковой связи Starlink будут работать на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона.

По словам военного эксперта Игоря Никулина, на Маска было оказано давление в Белом доме по вопросу финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, поэтому он изменил свое решение.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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