Отстраненный тренер «Химок» Гогниев эмоционально отреагировал на игру команды с трибун

Отстраненный за неспортивное поведение главный тренер ФК «Химки» Спартак Гогниев эмоционально поддержал команду с трибун. Видеозапись появилась в распоряжении «Известий» в пятницу, 4 ноября.

«Химки» одержали победу над «Оренбургом» со счетом 2:0 на своем поле в матче 16-го тура РПЛ.

Тренер Гогниев наблюдал за игрой на трибунах, комментируя ход матча. Сначала он ходил туда-сюда, с каждым разом ускоряясь. Впоследствии он кому-то позвонил, затем попытался скомандовать футболистам: «Пробивай!». А на 66-й минуте после гола полузащитника Бутта Магомедова тренер начал кричать и прыгать от радости. А также он эмоционально выражался и требовал замену.

Эта победа стала первой для подмосковной команды с момента увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера. На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 12 очков, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 3 ноября, глава комитета Артур Григорьянц сообщил, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Спартака Гогниева на три матча за неспортивное поведение. Тренер был удален за споры с главным судьей матча Яном Бобровским, позднее он оскорбил комментатора Сергея Дурасова.