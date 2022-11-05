Блинкен рассказал о пределе выгодам РФ от продаж нефти через потолок цен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у такой меры, как потолок цен на нефть, есть две задачи: обеспечить поставки энергоносителя на мировой рынок и сократить финансовые поступления России от его продаж. Но сможет ли такая мера запретить Москве торговать нефтью с западными странами, уверенности нет, сказал он 4 ноября на пресс-конференции после заседания глав МИД стран G7.

«России нужно продавать энергоносители просто для того, чтобы сохранить и поддержать страну, ее экономику на плаву. И да, она преследует целью продажи нефти, чтобы финансировать военные действия. Но, по крайней мере, установление потолка цен пресечет попытки России продавать энергоносители дешевле. И гарантирует, что энергоносители останутся на рынке. Какие бы решения не приняла Россия, думаю, она будет заинтересована в продолжении продаж энергоносителей. Так что потолок цен — хороший механизм для установления предела выгодам РФ от этой торговли», — сказал он.

Блинкен, всячески обходя вопрос о колебаниях цен и обратном эффекте потолка стоимости нефти, заявил, что точный эффект от этой меры можно будет увидеть после ее введения. Пока же госсекретарь верит в ее эффективность и для рынка и в качестве санкционной меры.

«Посмотрим, чем это закончится. Но то, что я слышу от стран по всему миру, в том числе за пределами Европы, — это ожидание того, что это будет механизм гарантии поступления энергоносителя на рынок и ограничения выгод России от его продаж», — заключил он.

В этот же день представители стран «большой семерки» (G7) заявили, намерены «в ближайшие недели» завершить процесс введения потолка цен на российскую нефть. При этом экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями» высказал мнение, что Россия может увеличить поступления от продажи энергоносителей в свой бюджет в случае установления фиксированной цены на российскую нефть.

Днем ранее, 3 ноября, посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что случае успеха инициативы западных стран установить предельную цену на нефть из РФ, ситуация в мировой экономике подвергнется сильным рискам. Ценовой потолок в дальнейшем могут постараться распространить на другие товары, в том числе на газ и металлы.

31 октября министерство финансов США уведомило, что потолок цен на российскую нефть не затронет продукцию, которая была погружена на суда до 5 декабря 2022 года и если она будет выгружена до 19 января 2023 года. Также сообщалось, что американские компании, которые занимаются перевозкой нефти, смогут продолжить оказывать услуги по перевозке российской нефти, даже если она будет закуплена по цене выше установленного предела.

О введении потолка цен на нефть и газ из России министры финансов стран «большой семерки» договорились 2 сентября. Предельная стоимость черного золота из РФ будет определяться рядом технических параметров. В США заявили, что такие меры помогут сократить доходы Москвы и снизить мировые цены на энергоносители.