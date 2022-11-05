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Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 19 человек

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Фото: vk.com/Тульская Пресса
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В результате опрокидывания автобуса в Тульской области количество пострадавших возросло до 19 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в субботу, 5 ноября, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«По предварительной информации, в аварии пострадали 19 человек, 13 госпитализированы. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Остальные пассажиры обеспечены питанием в пункте приема пищи. В дальнейшем их доставят дополнительным транспортом в пункт направления», — говорится в публикации.

Как отмечается, на месте происшествия работают спасатели, сотрудники ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи. По поручению губернатора региона Алексея Дюмина для ликвидации последствий ДТП в Тульской области задействованы все оперативные службы

О ДТП в Тульской области стало известно в пятницу, 4 ноября. Автобус следовал из Рязани в Старый Оскол по трассе М-4 «Дон». На момент ДТП в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя.

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