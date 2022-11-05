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Старший лейтенант Галушкин со взводом уничтожил четыре РСЗО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Взводом под командованием старшего лейтенанта Никиты Галушкина было уничтожено четыре реактивные системы залпового огня, две из которых иностранного производства, шесть артиллерийских орудий, два командных пункта националистов, а также большое количество живой силы противника. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в субботу, 5 ноября.

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В ходе боев с украинскими националистами старший лейтенант Галушкин, организовывая огневое поражение противника, обеспечил устойчивое управление огневыми подразделениями и эффективное ведение огня по объектам врага. В результате взвод смог остановить наступление боевиков, а затем отбросить на исходные позиции.

В ходе наступления в районе одного из населенных пунктов рота старшего лейтенанта Руслана Гараева сосредоточенным огнем уничтожила долговременные огневые точки украинских боевиков, прорвав оборону. Кроме того, старший лейтенант Гараев уничтожил два танка и один автомобиль с боеприпасами противника. Так, развивая наступление, танковая рота сковала действия обороняющихся боевиков, чем обеспечила проход основных сил батальонной тактической группы вглубь обороны врага.

Сержант Алексей Алексеев вместе с подчиненным ему отделением выполнял задачи по своевременной доставке реактивных снарядов, оперативной перегрузке их в транспортно-заряжающую машину и быстрому заряжанию боевых машин. Во время выполнения боевой задачи сержант обнаружил низколетящий беспилотный аппарат, ведущий разведку позиций дивизиона, о чем немедленно сообщил командиру и близлежащим постам. В итоге вражеский беспилотник был уничтожен, а дивизион, оперативно переместившись на запасные позиции, избежал удара и продолжил выполнять задачи по удержанию оборонительных рубежей.

Ранее, 4 ноября, командир взвода капитан Тимур Темирбеков с сослуживцами несколько суток под плотным артиллерийским огнем сдерживали натиск противника. Благодаря им удалось остановить наступление националистов и помочь российским войскам перейти в контрнаступление.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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