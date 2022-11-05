Старший лейтенант Галушкин со взводом уничтожил четыре РСЗО
Взводом под командованием старшего лейтенанта Никиты Галушкина было уничтожено четыре реактивные системы залпового огня, две из которых иностранного производства, шесть артиллерийских орудий, два командных пункта националистов, а также большое количество живой силы противника. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в субботу, 5 ноября.
В ходе боев с украинскими националистами старший лейтенант Галушкин, организовывая огневое поражение противника, обеспечил устойчивое управление огневыми подразделениями и эффективное ведение огня по объектам врага. В результате взвод смог остановить наступление боевиков, а затем отбросить на исходные позиции.
В ходе наступления в районе одного из населенных пунктов рота старшего лейтенанта Руслана Гараева сосредоточенным огнем уничтожила долговременные огневые точки украинских боевиков, прорвав оборону. Кроме того, старший лейтенант Гараев уничтожил два танка и один автомобиль с боеприпасами противника. Так, развивая наступление, танковая рота сковала действия обороняющихся боевиков, чем обеспечила проход основных сил батальонной тактической группы вглубь обороны врага.
Сержант Алексей Алексеев вместе с подчиненным ему отделением выполнял задачи по своевременной доставке реактивных снарядов, оперативной перегрузке их в транспортно-заряжающую машину и быстрому заряжанию боевых машин. Во время выполнения боевой задачи сержант обнаружил низколетящий беспилотный аппарат, ведущий разведку позиций дивизиона, о чем немедленно сообщил командиру и близлежащим постам. В итоге вражеский беспилотник был уничтожен, а дивизион, оперативно переместившись на запасные позиции, избежал удара и продолжил выполнять задачи по удержанию оборонительных рубежей.
Ранее, 4 ноября, командир взвода капитан Тимур Темирбеков с сослуживцами несколько суток под плотным артиллерийским огнем сдерживали натиск противника. Благодаря им удалось остановить наступление националистов и помочь российским войскам перейти в контрнаступление.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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