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Экс-советник Пентагона допустил введение Байденом войск США на Украину

Полковник Макгрегор: Байден может ввести войска на Украину без согласия конгресса
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Фото: Соцсети
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Американский президент Джо Байден может отправить военный контингент США на Украину без одобрения конгрессом этого решения, заявил 4 ноября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в комментарии YouTube-каналу Judging Freedom.

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«Я считаю, сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. И, думаю, это очень опасное и необдуманное решение, но к этому всё идет», — с сожалением отметил он.

Макгрегор допускает, что Байдену не понадобится одобрения конгресса для реализации этой инициативы, если глава Белого дома решится на это. Законодательство США допускает подобное. Однако, по мнению экс-советника главы Пентагона, одна из трагедий его страны — президентская форма правления.

Белый дом неоднократно, с февраля 2022 года, отвергал возможность участия американских военных в конфликте вокруг Украины. Об этом же 24 октября напомнил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

При этом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заметил 26 октября, что США всё больше вовлекается в конфликт на Украине, которую Америка превратила «в поле битвы с Россией».

К тому же командиры размещенной в Румынии 101-й дивизии Воздушно-десантных войск США 22 октября заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта.

21 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что в последнее время Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всего НАТО и ряда других недружественных стран.

В тот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России.

Путин подчеркнул, что Запад сделал своим оружием тотальную русофобию и десятилетиями взращивал ненависть к России, прежде всего на Украине, «которой они готовили участь антироссийского плацдарма». Он указал, что украинцев «превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав ее еще в 2014 году».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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