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В результате опрокидывания автобуса под Тулой пострадали 12 человек

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Фото: vk.com/Тульская Пресса
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В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Тульской области пострадали 12 человек. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

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ДТП произошло в Богородицком районе области.

«По состоянию на 22:50 в ДТП пострадали 12 человек. На место происшествия выехало шесть бригад. Информация уточняется», — цитирует сообщения ведомства ТАСС.

Затора на трассе нет, движение в результате аварии не нарушено, об этом сообщили ГУ МЧС по Тульской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Автобус следовал из Рязани в Старый Оскол по трассе М-4 «Дон». По нашей информации, в автобусе находились 40 пассажиров и два водителя.

31 октября при опрокидывании в кювет следовавшего из Казахстана в Екатеринбург пассажирского автобуса в Челябинской области пострадали 24 человека. По предварительным данным, водитель автобуса допустил опрокидывание транспортного средства из-за снегопада.

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