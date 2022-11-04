В результате опрокидывания автобуса под Тулой пострадали 12 человек
В результате опрокидывания пассажирского автобуса в Тульской области пострадали 12 человек. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
ДТП произошло в Богородицком районе области.
«По состоянию на 22:50 в ДТП пострадали 12 человек. На место происшествия выехало шесть бригад. Информация уточняется», — цитирует сообщения ведомства ТАСС.
Затора на трассе нет, движение в результате аварии не нарушено, об этом сообщили ГУ МЧС по Тульской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Автобус следовал из Рязани в Старый Оскол по трассе М-4 «Дон». По нашей информации, в автобусе находились 40 пассажиров и два водителя.
31 октября при опрокидывании в кювет следовавшего из Казахстана в Екатеринбург пассажирского автобуса в Челябинской области пострадали 24 человека. По предварительным данным, водитель автобуса допустил опрокидывание транспортного средства из-за снегопада.