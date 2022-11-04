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В Москве нашли тело мужчины в квартире с плачущими детьми

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Фото: Прокуратура города Москвы
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Тело умершего мужчины нашли в квартире на Шоссейной улице в Москве после того, как на протяжении двух дней из квартиры доносился детский плач. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщила прокуратура Москвы на официальном сайте.

«Вероятно, мужчина скончался от передозировки наркотиками. Точная причина смерти будет установлена после судмедэкспертизы», — сказал источник «Известий».

Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия, их вызвали соседи умершего. В квартире, помимо тела 27-летнего мужчины, полицейские обнаружили его 31-летнюю супругу и двоих несовершеннолетних детей. Всего у женщины четверо детей.

Обстоятельства случившегося и принятие процессуального решения по факту происшествия взяла на контроль прокуратура Москвы.

Ранее, в сентябре, в Красноярске обнаружили тело 16-летней девушки возле одного из домов в Центральном районе города. По предварительным данным СК РФ, погибшая находилась в арендованной квартире вместе с компанией приятелей.

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