В Москве нашли тело мужчины в квартире с плачущими детьми
Тело умершего мужчины нашли в квартире на Шоссейной улице в Москве после того, как на протяжении двух дней из квартиры доносился детский плач. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщила прокуратура Москвы на официальном сайте.
«Вероятно, мужчина скончался от передозировки наркотиками. Точная причина смерти будет установлена после судмедэкспертизы», — сказал источник «Известий».
Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия, их вызвали соседи умершего. В квартире, помимо тела 27-летнего мужчины, полицейские обнаружили его 31-летнюю супругу и двоих несовершеннолетних детей. Всего у женщины четверо детей.
Обстоятельства случившегося и принятие процессуального решения по факту происшествия взяла на контроль прокуратура Москвы.
Ранее, в сентябре, в Красноярске обнаружили тело 16-летней девушки возле одного из домов в Центральном районе города. По предварительным данным СК РФ, погибшая находилась в арендованной квартире вместе с компанией приятелей.