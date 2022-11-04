Виолончелист Ролдугин через музыку показал прочные связи между Россией и Европой

Очень большие музыкальные связи существуют между Европой и Россией, напомнил перед праздничным концертом в честь Дня народного единства в сочинском Парке науки и искусства «Сириус» художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист РФ и виолончелист Сергей Ролдугин.

Для торжественного случая Ролдугин выбрал романтический Концерт №1 для виолончели с оркестром ля минор Камиля Сен-Санса и объяснил, почему его выбор пал на произведение европейского композитора.

«Казалось бы, в День народного единства в России должен быть на концерте исключительно российский репертуар, русский репертуар. И на самом деле так оно и есть, за исключением того, что я буду играть «француза». С какой целью? Я неслучайно выбрал это произведение и не только потому, что это шедевр виолончельной музыки, а еще потому, что очень большие музыкальные связи между Европой и Россией. И один из лучших представителей школы музыкальной композиции тоже прозвучит в концерте. Россия как бы привлекает и Европу к празднованию своего Дня единства. То есть единство не только среди российской публики, но и всех любителей музыки во всем мире», — сказал музыкант.

Программу концерта составили произведения знаковых композиторов русской классической музыки, олицетворяющих три музыкальные эпохи: Михаила Глинки — основоположника русской национальной оперы, Петра Чайковского — основоположника русского классического балета, Сергея Рахманинова — пианиста, симфониста, которого во всем мире называют самым русским композитором.

Открыл праздничный вечер Сочинский симфонический оркестр увертюрой к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки — одной из ее ярких частей, которая вошла в золотой фонд мировой музыкальной культуры как самостоятельное произведение. Стремительная, летящая музыка увертюры передает идею всей оперы — победу светлых сил над злом.

Затем победитель IV Всероссийского музыкального конкурса, скрипач Михаил Усов исполнил лирические сочинения Чайковского — «Размышление» и Вальс-скерцо. Примечательно, что пьеса «Размышление» из цикла «Воспоминание о дорогом месте» композитор написал в 1878 году по просьбе Надежды фон Мекк в память о визите в ее имение в городке Браилове. А Вальс-скерцо до мажор был написан в 1877 году для знаменитого скрипача Иозефа Котека и отличается такой виртуозной техникой и пассажами, что потребует солиста исключительного владения инструментом.

Во втором отделении царил гений Рахманинова. Победитель I Международного конкурса им. Рахманинова, пианист Александр Ключко исполнил Концерт №2 для фортепиано с оркестром до минор. Произведение было написано в преддверии ХХ века и его музыка воплотила настроения ожиданий перемен и надежд на лучшее в новом столетии.

Концерт №2 Рахманинова стал одним из символов русской музыкальной культуры за проявленную через музыку огромной силы ностальгию и глубинную любовь к Родине.

Ролдугин после концерта также напомнил, что музыкальный конкурс юных музыкантов «Созвездие» в следующем году выйдет за рамки «Сириуса» и станет общероссийским.

«Я думаю, мы будет обсуждать, делать ли это международным конкурсом, потому что заявок со всех концом мира много, интереса очень много. В интернете очень много спрашивают и просят побольше рассказать. Этот конкурс проходит каждый год, так что в следующем году мы готовы послушать не только наших конкурсантов в «Сириусе», но и со всей страны. И не только конкурсантам, но и всем музыкантам можно пожелать, чтобы их любил зритель, наша публика, чтобы их приглашали, чтобы они состоялись как гордость нашей российской музыкальной культуры. Это будет настоящая награда», — заключил он.

Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством народного артиста России, виолончелиста Сергея Ролдугина 30 октября провел концерт финалистов всероссийского проекта «Река талантов». В совместной программе с симфоническим оркестром филармонии прозвучали Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром Чайковского, Первый флейтовый концерт Моцарта и Увертюра в итальянском стиле ре мажор Шуберта.