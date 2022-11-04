МИД РФ заявил о необходимости пересмотреть форматы сотрудничества с ЕС

Необходимо пересмотреть форматы взаимодействия России с государствами Евросоюза. Об этом в пятницу, 4 ноября, заявил первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов в ходе регионального совещания послов России в странах Центральной и Восточной Европы.

«Акцентирована необходимость пересмотра прежних форматов взаимодействия с указанными государствами с учетом инициированного ими замораживания двустороннего сотрудничества практически во всех сферах», — сказано в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства по итогам совещания.

В ходе встречи дипломаты обсудили текущее состояние и перспективы отношений России со странами ЕС, а также первоочередные задачи российских представительств «в изменившихся геополитических условиях».

Ранее, 28 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин назвал односторонние нелегитимные санкции Запада, в том числе в отношении РФ, причиной сложностей в мировой экономике. Он также указал на стремление западных стран использовать протекционизм в своей внешней политике.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига в отношении ее экономики не сработала. Он отметил, что реализация в России комплекса мер по поддержке экономики позволила не допустить ее спада и стабилизировать инфляцию.