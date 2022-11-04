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Минеев посвятил поединок с Родригесом своему погибшему на Украине брату

Глава Калмыкии Хасиков: Минеев посвятил поединок с Родригесом своему погибшему брату
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Предстоящий поединок с бразильцем Фернандо Родригесом российский боец ММА, чемпион Европы и мира Владимир Минеев посвятил своему погибшему брату. Об этом сообщил «Известиям» президент Федерации кикбоксинга России, глава Калмыкии Бату Хасиков в пятницу, 4 ноября.

В феврале на территории Украины погиб его брат-десантник.

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«Так сложилось, что он погиб, отдал свою жизнь за интересы нашей родины. И на этот счет, конечно, Владимир переживал, как и вся его семья. Он многие вещи переоценил. Видя его сейчас, я вижу, что он сделался еще более цельным, потому что он взял ответственность за семью своего брата», — сказал он.

По его словам, спортсмен никогда не оставался равнодушным к происходящему в стране и является патриотом своей родины.

«У Владимира всегда есть свое мнение. Он открыто делится этим мнением, и в данном случае он, видимо, посвящает эту большую историю своему брату и подчеркивает солидарность», — заключил глава Калмыкии.

Ранее российский боксер Александр Поветкин назвал преимущества Минеева. Так, по его словам, у российского бойца есть все шансы победить.

Сам же Минеев для подготовки к бою изучает видеозапись последнего поединка Родригеса, в котором тот победил его приятеля, российского бойца Гаджи Наврузова.

По словам Владимира, Родригес — очень агрессивный боец, который наносит много ударов. Бразилец, в свою очередь, назвал россиянина самым сложным соперником в карьере.

Бой между Минеевым и Родригесом состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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