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Советник президента США Салливан встретился с Зеленским в Киеве

Белый дом: советник президента США Салливан встретился с Зеленским, Ермаком и Резниковым в Киеве
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, руководителем его офиса Андреем Ермаком и министром обороны страны Алексеем Резниковым. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщает Белый дом.

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Как отмечается в сообщении, Салливан провел эту встречу, «чтобы подтвердить непоколебимую поддержку народа Украины со стороны США в защите его суверенитета».

Кроме того, Салливан проинформировал украинское руководство о новом пакете военной помощи на сумму $400 млн, а также подтвердил намерение продолжать оказывать Киеву экономическую и гуманитарную поддержку.

Ранее в этот день эту же сумму назвала представитель Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, часть танков будет передана Украине до конца декабря. Поставки предполагается завершить в 2023 году.

Также в новый пакет помощи включены 250 бронетранспортеров M1117, 1,1 тыс. разведывательно-ударных дронов Phoenix Ghost, 40 бронекатеров речного класса и модернизированные противовоздушные системы (ПВО) Hawk.

Ранее, 28 октября, заместитель пресс-секретаря минобороны Сингх заявила о том, что американская сторона выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. Она уточнила, что он включает ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и спутниковые антенны.

29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Тогда же она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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