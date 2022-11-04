Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» купить активы Baker Hughes в России

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Нефтесервисные технологии» сможет приобрести российские активы американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Распоряжение об этом подписал 4 ноября президент РФ Владимир Путин.

«Разрешить совершение ООО «Нефтесервисные технологии» сделок по приобретению: 100% обыкновенных акций акционерного общества «Бейкер Хьюз», принадлежащих компании с ограниченной ответственностью «Бейкер Хьюз Раша Холдингз» (Baker Hughes Russia Holdings LLC)», — цитирует документ «Газета.Ru».

Также «Нефтесервисные технологии» могут стать владельцами доли 99,9% в «Бейкер Хьюз Сервисез Рус», которая принадлежит Baker Hughes Energy International, и доли 0,1%, владельцем которой сейчас является Baker Hughes Energy Europe, указано в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее в пятницу министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что правительство Японии приветствует единогласное решение акционеров консорциума Sodeco о сохранении доли в проекте «Сахалин-1» даже после перевода в российскую юрисдикцию.

Консорциуму Sodeco принадлежит 30% акций «Сахалина-1» — одного из крупнейших инвестиционных шельфовых проектов в РФ по разработке четырех морских нефтегазовых месторождений. Президент России Владимир Путин 7 октября поручил перевести имущество проекта «Сахалин-1» в собственность РФ. Согласно указу, всё имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1», передается в собственность России. Японское правительство приняло решение о продолжении сотрудничества.