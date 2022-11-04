«Известия» показали кадры уничтожения блиндажей ВСУ из ПТУР

Российские операторы противотанковых управляемых ракет (ПТУР) точными попаданиями уничтожают укрытия военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). В распоряжении «Известий» 4 ноября оказались кадры уничтожения блиндажей противника.

Как рассказал военный корреспондент Валентин Трушнин, удары по украинским позициям наносила отдельная артиллерийская бригада «Кальмирус». В результате попадания были снесены укрытия ВСУ под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Раньше операторы ПТУР использовали для ударов противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Фагот», но сейчас перешли на беспроводные ПТРК «Корнет». Их преимущество в том, что наведение и сопровождение ракеты происходит по лазерному лучу.

«До этого сопровождение ракеты было с помощью стальной проволоки. Сейчас маленькие кустарники уже не являются такой помехой, как это было раньше. Благодаря лазерному лучу мы сопровождаем ракету до полного уничтожения цели. Вторым преимуществом является разновидность боекомплекта. В старой установке «Фагота» были только кумулятивные типы боеприпасов», — рассказал съемочной группе «Известий» боец с позывным Чуб.

Ранее в пятницу были опубликованы кадры уничтожения украинского военного катера российским дроном-камикадзе «Ланцет». Съемка велась с разведывательного беспилотника в акватории Днепра. Видеокамера запечатлела, как дрон-камикадзе попадает в катер ВМС Украины, после чего он начинает дымиться.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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