В Сети раскритиковали Шольца за слова о Путине

Пост канцлера Германии Олафа Шольца, в котором он обвиняет президента России Владимира Путина в нарушении глобального мирового порядка, вызвал возмущение среди пользователей Twitter.

Шольц опубликовал сообщение по итогам визита в Китай и встречи с руководителем страны Си Цзиньпином. В своем сообщении глава государства призвал Китай оказать влияние на Россию, чтобы противостоять Путину в конфликте на Украине.

«Вы позор Германии, оставайтесь там и никогда не возвращайтесь, здесь вы больше не нужны», — возмутился один из пользователей.

Как отметил пользователь Augusta, заявление Шольца демонстрирует «лживость немецкой политики».

Пользователь chlorine, в свою очередь, выразил мнение, что Россия защищает свои законные права и интересы, Китай «изо всех сил старается обеспечить мир во всем мире, но именно США вмешиваются во внутренние дела других стран».

«Бросает вызов тут безоговорочное бездействие немецких политиков», — отметил bleispucker.

Шольц 3 и 4 ноября находится с официальным визитом в Китай. 2 ноября перед визитом канцлер ФРГ заявил, что Германия привержена политике «одного Китая». Он подчеркнул, что изменение статус-кво касательно Тайваня возможно только мирным путем. Кроме того, по словам Шольца, пока говорить о взаимном подходе КНР и ФРГ в торговых вопросах и доступе к рынку не приходится. Немецкий политик констатировал усугубление конкуренции в отношениях ЕС и Китая.

Тем не менее в ходе встречи с Шольцем председатель Китая Си Цзиньпин выразил надежду на укрепление взаимного доверия между двумя странами и углубление сотрудничества. Он высоко оценил визит европейского политика.

По словам научного специалиста Китайского института современных международных отношений Сунь Кэциня, поездка Шольца в Пекин призвана предотвратить эскалацию конфронтации между Евросоюзом и Китаем.