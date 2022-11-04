Аккаунт Эмбер Херд в Twitter деактивирован после покупки соцсети Маском

Аккаунт Эмбер Херд деактивирован в социальной сети Twitter*. Фанаты актрисы обратили внимание, что ее учетная запись внезапно стала недоступна, передает телеканал «Известия». Пользователи считают, что аккаунт исчез из-за нового главы корпорации Илона Маска. Миллиардер и актриса раньше находились в близких отношениях. Возможно, Херд удалила свой аккаунт в ответ на новую политику Twitter*. Ранее Маск заявил о введении платной подписки в социальной сети, это вызвало критику в обществе, из Twitter* уже ушли некоторые звезды.

* Заблокирован на территории России за распространение недостоверной информации.

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