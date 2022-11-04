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Магазин Nike заработал под новым названием в Москве

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В Москве заработал Nike под новым названием NSP. Торговые точки появились в одном из аутлетов в Котельниках, покупатели сообщают, что весь ассортимент магазина остался прежним. Бренды, которые ушли из России, всё же не останавливают свою работу. Магазины открываются вновь и меняют свои названия, сообщает телеканал «Известия». Ранее «Известия» сообщали, что сеть Zara также откроет новые точки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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