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Путин посмертно наградил орденами Мужества убитого замглавы Бердянска и его жену

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества Олега и Людмилу Бойко — замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска и его супругу, которая возглавляла городскую избирательную комиссию. Они были убиты в середине сентября. Указ в пятницу, 4 ноября, опубликован на портале правовой информации.

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Как указано в документе, супруги Бойко награждены посмертно «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Об убийстве Олега и Людмилы Бойко стало известно 16 сентября. Преступление произошло у гаража супругов.

С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) состоялись референдумы по вопросу воссоединения с Россией. Как заявил президент РФ Владимир Путин, Москва поддержит то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей этих регионов.

Почти вся территория Херсонской и приазовская часть Запорожской областей были освобождены Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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