Россияне отмечают День народного единства

По всей России сегодня отмечают День народного единства. В Красноярске провели исторические реконструкции, сообщает телеканал «Известия». События посвящены подвигам местных жителей во время Великой Отечественной.

«Для меня это в первую очередь очень почетно. Я очень уважаю советских солдат. Это великие люди», — отметил житель Красноярска.

В Сочи организовали флешмоб «Мы вместе». С помощью шаров участники сделали волну, изобразив триколор.

В Екатеринбурге мероприятия проходят более чем на 10 площадках. Задействованы музеи, театры, кинотеатры и библиотеки города.

В Волгограде горожане провели крестный ход. После колонна присоединилась к праздничному митингу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.