Умер журналист Шинкарев, проработавший в «Известиях» 34 года

Советский и российский журналист Леонид Шинкарев скончался в Швейцарии на 92-ом году жизни.

Шинкарев более 30 лет проработал в газете «Известия».

Он был корреспондентом издания в Восточной Сибири, КНДР, юго-восточной Африке, а также работал в Москве в 1980-90-х годах.

Кроме того, Шинкарев является членом Союза писателей СССР и лауреатом премии Союза журналистов СССР и России, а также был удостоен почетного звания «Легенда российской журналистики».