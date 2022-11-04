Умер журналист Шинкарев, проработавший в «Известиях» 34 года
Советский и российский журналист Леонид Шинкарев скончался в Швейцарии на 92-ом году жизни.
Шинкарев более 30 лет проработал в газете «Известия».
Он был корреспондентом издания в Восточной Сибири, КНДР, юго-восточной Африке, а также работал в Москве в 1980-90-х годах.
Кроме того, Шинкарев является членом Союза писателей СССР и лауреатом премии Союза журналистов СССР и России, а также был удостоен почетного звания «Легенда российской журналистики».