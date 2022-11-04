Народный фронт направит более 80 автомобилей «УАЗ» в Донбасс

«Народный фронт» в пятницу, 4 ноября, в День народного единства, направит в Донбасс 81 автомобиль «УАЗ» для нужд военнослужащих ЛНР и ДНР. Передача машин состоится в Ростовской области.

Общая стоимость автомобилей составила более 100 млн рублей, они были приобретены на средства россиян, собранные по программе проекта «Народного фронта» «Всё для Победы!».

Как отметил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, за пять месяцев пожертвования в «Народный фронт» перечислили более миллиона человек.

«Люди перечисляют небольшие суммы из своей зарплаты, чтобы помогать бойцам на передовой, поставлять им то, что не стоит на вооружении Минобороны <...> Для того, чтобы у ребят была возможность сделать свою боевую работу чуть более комфортно и удобно. Поэтому в этот замечательный праздник мы отправляем машины в первый и второй армейские корпуса, а именно более 50 частей, которые попросили эти уазики. Мы рады, что у нас есть возможность поддержать наших пацанов и пожелать им удачи, здоровья, мужества, стойкости», — рассказал он.

Кузнецов также добавил, что автомобили были приобретены на средства простых сотрудников федеральных органов государственной власти.

Он также отметил, что участники проекта «Всё для Победы!» сделали крайне много, так как помогли обеспечить подразделения оборонного ведомства необходимыми элементами экипировки и оснащения. Так, военнослужащим отправили тепловизоры, квадрокоптеры и теплые вещи.

«И осознание этого плеча, которое всегда поддерживает, непосредственного участия народа России в спецоперации, помощи нашим военнослужащим — это бесконечно значимо и важно в первую очередь в моральном плане, и, конечно, физически и материально это большая поддержка, помощь и подспорье в достижении нашей общей победы», — заключил капитан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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