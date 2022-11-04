Постпред РФ при ОБСЕ предрек провал программы поддержки Украины организацией

Решение генерального секретаря Организации безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Хельги Марии Шмид о создании программы поддержки для Украины — это неконсенсусное решение, противоречащее основным принципам организации, такие проекты обречены на провал. Такое мнение выразил российский дипломат, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью «Известиям».

Он подчеркнул, что ОБСЕ была создана для диалога, сотрудничества в интересах безопасности всех государств на широком общеевропейском пространстве, решения внутри организации всегда принимались консенсусом.

Однако 2 ноября Шмид провела брифинг, объявив о неконсенсусной программе, которая не имеет никакого отношения к ОБСЕ.

«Она принималась кулуарно, волюнтаристским решением польского действующего председательства в отсутствие каких-либо консультаций со всеми государствами-участниками и в отсутствие какого-либо коллективно принятого решения. Поэтому мы эту программу не воспринимаем как программу, согласованную со всеми государствами-участниками, понятен политический контекст», — подчеркнул Лукашевич.

Дипломат отметил, что с 1999 года по конец июня 2022-го на Украине работал коллективно согласованный координатор проектов ОБСЕ в стране. Однако на каком-то этапе координатор стал «выбиваться из мандата, подчиняясь указаниям Киева как работать, с кем работать, по каким проектам».

«Вроде как ширма и флаг ОБСЕ оставался, но содержание работы сильно менялось», — добавил Лукашевич.

Кроме того, в 2019 году датский представитель Хенрик Вилладсен, который работал координатором на Украине, открыто заявил, что в рамках своей деятельности на Украине он также консультируется с представительствами ЕС и НАТО, сказал Лукашевич.

«Это был звоночек о том, что нужно принимать какие-то меры, чтобы вернуть координатора в русло консенсусных решений. Этого не получилось, поэтому мандат после 30 июня нынешнего года продлен не был. Польское председательство воспользовалось этим моментом и вместе с секретариатом разработало неконсенсусную программу, о чем и объявила генсек <...> Мы категорически возразили против такого метода работы. Я думаю, таким же образом думают и другие, которые не могут позволить себе роскоши сказать об этом в микрофон», — выразил мнение дипломат.

Ранее ОБСЕ запустила новую программу поддержки Украины без участия России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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