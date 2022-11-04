Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет
Мир
G7 намерена завершить введение потолка цен на нефть из РФ «в ближайшие недели»
Мир
В США назвали вступление Украины в НАТО красной линией для России
Мир
Конгрессвумен США предупредила об отказе от помощи Украине в случае победы республиканцев
Общество
Расписание поездов «Таврия» изменилось из-за ремонта на Крымском мосту
Мир
Белоруссия и Россия создадут в космосе совместную группировку спутников
Политика
Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
Политика
Путин заявил о необходимости вывезти из Херсона мирных жителей
Мир
Правительство Японии поддержало решение Sodeco сохранить долю в «Сахалине-1»
Общество
Минтранс предупредил о перерывах в движении транспорта по Крымскому мосту
Мир
Байден заявил о скором «освобождении» Ирана
Мир
СМИ сообщили о договоренности США и их союзников о параметрах потолка цен на нефть из РФ

Путин заявил о попытке Запада поднести фитиль к распаду России

Путин: Запад пытался поднести фитиль к распаду России, внедряя псевдоценности на Украине
0
Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад пытался поднести фитиль к распаду России с помощью внедрения псевдоценностей на Украине. Об этом 4 ноября заявил президент России Владимир Путин.

«Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», — сказал Путин на встрече с историками и религиозными деятелями.

Как уточнил российский лидер, столкновение России с неонацистами было неизбежно. Ситуацию довели до той стадии, что она стала «смертоносной для России», подчеркнул он.

По словам российского лидера, Запад перекроил сознание миллионов людей на Украине, навязывая им псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически «анти-Россию». Таким образом западные страны «сеяли ненависть, насиловали сознание людей, лишая их своей подлинной истории».

Ранее, 15 октября, заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил, что НАТО уже потерпело поражение на Украине, которое, в свою очередь, связано с крахом проекта Запада «анти-Россия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022