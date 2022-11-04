Путин заявил о попытке Запада поднести фитиль к распаду России

Запад пытался поднести фитиль к распаду России с помощью внедрения псевдоценностей на Украине. Об этом 4 ноября заявил президент России Владимир Путин.

«Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», — сказал Путин на встрече с историками и религиозными деятелями.

Как уточнил российский лидер, столкновение России с неонацистами было неизбежно. Ситуацию довели до той стадии, что она стала «смертоносной для России», подчеркнул он.

По словам российского лидера, Запад перекроил сознание миллионов людей на Украине, навязывая им псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически «анти-Россию». Таким образом западные страны «сеяли ненависть, насиловали сознание людей, лишая их своей подлинной истории».

Ранее, 15 октября, заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил, что НАТО уже потерпело поражение на Украине, которое, в свою очередь, связано с крахом проекта Запада «анти-Россия».