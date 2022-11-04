Махачев ответил на призыв Волкановски подписать контракт на бой

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев 4 ноября ответил на призыв бойца в полулегком весе Александра Волкановски, который призывал его подписать контракт на бой.

«Ты человек слова? Давай сделаем это!» — написал в социальных сетях Волкановски.

Махачев ответил потенциальному противнику.

«Как только я получу бумагу, я подпишу ее, не волнуйся. Пока наслаждайся своим первым местом в дивизионе», — написал Махачев.

Днем ранее Махачев был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе 22 октября, победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280. Он рассказал, что посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. По словам спортсмена, к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

Махачев стал третьим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.