Кикбоксер Муртазаев отработал удары перед схваткой с Алмейдой

Российский кикбоксер и боец муай-тай Ислам Муртазаев потренировался перед боем с бразильским спортсменом Сезаром Алмейдой.

На кадрах с тренировки видно, как Муртазаев отрабатывает удары руками и ногами.

На ринге Муртазаев и Алмейда встретятся 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Муртазаев вырос в Дагестане. Сначала он занимался борьбой, а затем сконцентрировался на тайском боксе. На его счету 20 побед в профессиональном спорте.

Главным боем турнира станет противостояние россиянина Владимира «Волжанина» Минеева и бразильца Фернандо Santo Forte Родригеса. Бой пройдет в чемпионском формате — пять раундов по три минуты.

Весь турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» впервые в рамках «Боксерского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет по правилам кикбоксинга.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 18 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» по адресу: Автозаводская ул., 23а. Начало мероприятия в 19 часов.

Прямую трансляцию турнира в прямом эфире покажет РЕН ТВ 18 ноября в 23:00. Билеты в продаже по ссылке.