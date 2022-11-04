В Липецкой области прекратятся дожди

Днем в субботу, 5 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Об этом пишет GOROD48 со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом в ночь на субботу местами прогнозируется небольшой снег.

«Ветер северный, 3–8 м/сек. Температура ночью будет от –3 до +2 градусов, днем она составит от 0 до +5 градусов», — говорится в сообщении.

В областном центре при этом также будет облачно с прояснениями. Ночью — небольшой снег. Днем — без осадков.

«Температура ночью составит от 0 до –2 градусов, днем будет от +2 до +4 градусов», — отметили синоптики.

Накануне, 3 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал комфортную погоду в столичном регионе в предстоящие выходные. При этом он указал, что рассчитывать на солнечную и теплую погоду не стоит, а в отдельных районах города и по области возможен снег.