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В Липецкой области прекратятся дожди

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Днем в субботу, 5 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Об этом пишет GOROD48 со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом в ночь на субботу местами прогнозируется небольшой снег.

«Ветер северный, 3–8 м/сек. Температура ночью будет от –3 до +2 градусов, днем она составит от 0 до +5 градусов», — говорится в сообщении.

В областном центре при этом также будет облачно с прояснениями. Ночью — небольшой снег. Днем — без осадков.

«Температура ночью составит от 0 до –2 градусов, днем будет от +2 до +4 градусов», — отметили синоптики.

Накануне, 3 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал комфортную погоду в столичном регионе в предстоящие выходные. При этом он указал, что рассчитывать на солнечную и теплую погоду не стоит, а в отдельных районах города и по области возможен снег.

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