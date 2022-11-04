На остановке в Ельце заметили лисенка

Жительница Ельца заметила лисенка на остановке общественного транспорта. Об этом пишет LipetskMedia.

В материале сообщается, что зверь не испугался женщины. Лисенок прошел мимо нее, перебежал через дорогу и отправился по своим делам.

Ранее, 2 ноября, воронежский историк и писатель Николай Сапелкин рассказал, что в зоологическом заказнике в Задонском районе Липецкой области олененок воровал корм у цыплят.

17 октября сообщалось, что в Улан-Удэ в Этнографическом музее народов Забайкалья из клетки сбежал тигр Ермак. Позднее Telegram-канал «Весь Улан-Уде Бурятия» сообщил, что тигр снова находится в вольере, никакой угрозы нет.