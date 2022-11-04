Дикие шакалы попали в фотоловушку Астраханского заповедника

В фотоловушку Астраханского заповедника попали дикие обыкновенные шакалы. Об этом пишет «Астрахань-24» со ссылкой на пресс-службу заповедника.

На снимках видно, что животные играют друг с другом. Звери — пушистые и упитанные.

«Шакалы демонстрирует поведение, которое похоже на игры собак. Наверное, не зря, ведь обыкновенные шакалы и собаки относятся к семейству псовых», — рассказали в заповеднике.

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