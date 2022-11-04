Трамвай сбил пешехода в Ульяновске

В Железнодорожном районе Ульяновска трамвай сбил пешехода. Об этом пишет ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 2 ноября в 19:55 на Локомотивной улице у дома № 20. 33-летний водитель трамвая «Татра» сбил 65-летнего мужчину, который переходил пути в неположенном месте. После удара пешехода отбросило на стоящий рядом автомобиль.

Мужчина обратился за медпомощью. Врачи отпустили его на домашнее лечение после осмотра.

28 октября в Твери «Ласточка», следовавшая в Бологое, насмерть сбила девушку. Потерпевшая шла вдоль путей по направлению движения электропоезда.